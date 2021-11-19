Başak Cengiz’in ailesi ’en acı an’ için harekete geçti! Görüntü ve yayınlara erişim engeli getirdi





"HER GÜN BU OLAYI TEKRAR TEKRAR YAŞIYORLAR"



Görüntülerin gizlilik kararı verilmiş bir soruşturma dosyasına ait olduğu belirtilen ve ailenin yaşadığı acı aktarılan dilekçede, "Zaten perişan halde olan müvekkil ve ailesi, söz konusu yayınlar nedeniyle her gün bu olayı tekrar tekrar yaşamaktadır. Herkesin bu videoyu izlediğini bilmek dahi aileyi derinden yaralamaktadır.