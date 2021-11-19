Hayatını kaybeden AK Parti milletvekili İmran Kılıç için TBMM’de tören düzenlendi

Dün akşam saatlerinde, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden İmran Kılıç için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlendi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "26'ncı ve 27'nci Dönem Kahramanmaraş Milletvekilimiz, ömrünü ilme, irfana ve millete hizmete adamış yol arkadaşımız Sayın İmran Kılıç Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum." dedi.

İMRAN KILIÇ KİMDİR

Kahramanmaraş'ta 1957 yılında doğan Kılıç, Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini bitirdi ve yüksek lisans eğitimini aynı fakültede tamamladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki il müftülüğü ve ilçelerde müftülük görevlerinde bulunan Kılıç, 26. ve 27. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili seçildi.

Kılıç; TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliği yaptı. İyi düzeyde Arapça bilen Kılıç, evli ve 3 çocuk babasıydı.