MİT ve TSK’dan PKK’ya nokta atış

Yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK, ağır bir darbe daha aldı. MİT, PKK yöneticilerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) ile başarılı bir operasyona imza attı. Örgütün eylem stratejisini PKK elebaşı Abdullah Öcalan
ile birlikte planlayan sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan
'ın etkisiz hale getirilmesi için terörle mücadeledeki en uzun soluklu operasyonlardan biri gerçekleştirildi.
SÜREKLİ YER DEĞİŞTİRİYORDU
Operasyon korkusuyla sürekli yer değiştiren Kaytan'la ilgili MİT tarafından çok yönlü bir istihbarat çalışması yapıldı. Bu kapsamda İHA'lar da kullanıldı. Ayrıca sahadan da farklı istihbarat bilgileri toplandı. Uzun süreli bir çalışmanın ardından MİT ve TSK, Irak
'ın kuzeyinde ortak bir operasyon gerçekleştirdi. SİHA ile yapılan nokta operasyonun ardından MİT'in sahada sürdürdüğü istihbarat çalışmalarıyla, etkisiz hale getirilen teröristler arasında Kaytan'ın da yer aldığı kesin olarak tespit edildi.
CESEDİ GÖMENLERE İNFAZ
Kaytan'ın etkisiz hale getirildiği operasyon sonrasında yaşananlar da ortaya çıktı. Terör örgütü elebaşlarından Ali Haydar Kaytan'ın ölümü, PKK'dan kopmaların önüne geçmek ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla gizlendi. Terörist Kaytan'ın cesedi sadece üst düzey kadro tarafından bilinen bir yere gömüldü ve defin işlemini yapan PKK'lı teröristler infaz edildi.
ANKARA'DA 65 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ İKİ SALDIRI EMRİNİ VERMİŞTİ
TERÖRİST Ali Haydar Kaytan, terör örgütü PKK adına canlı bomba eylemi yapacak teröristleri seçiyordu. 2016'da Ankara Merasim Sokak
'ta, askeri ve sivil servis araçlarına yönelik bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 29 vatandaşımızın yaşamını kaybettiği, 87 vatandaşımızın yaralandığı saldırının talimatını Kaytan vermişti. Yine Ankara Kızılay Güvenpark
otobüs duraklarında bomba yüklü aracın patlatılarak sivil vatandaşların hedef alınması sonucu 36 kişinin yaşamını kaybettiği, 349 kişinin de yaralandığı terör eylemlerinin talimatını da Kaytan'ın verdiği belirlendi.
BİRBİRLERİNE DÜŞTÜLER
PKK
elebaşlarından Kaytan'ın ölümünün Cemil Bayık
ve Murat Karayılan
arasında tartışmaya da neden olduğu öğrenildi. Cemil Bayık'ın örgütün silahlı unsurlarını "tedbirsiz" davranmakla suçladığı, Murat Karayılan'ın ise Kandil eteklerindeki mağaralardan çıkamayan Cemil Bayık'ı, "örgüt liderlerini sürekli eleştirerek kaderine terk etmekle" suçladığı öğrenildi.
HAKURK'TA 5 TERÖRİST ETKİSIZ HALE GETIRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı'nca, Türk Silahlı Kuvvetleri ile MİT'in koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı teröristin silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek" denildi.