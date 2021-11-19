Neslihan Kaya’nın katili yakalandı, ’Sarhoştum’ dedi

Gaziantep'te boğazı kesilerek ve defalarca bıçaklanarak öldürülen Neslihan Kaya'nın katil zanlısı yakalandı. Polisin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek bulduğu zanlı, saklandığı olay yerine yakın bir işyerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polise verdiği ifadede "Sarhoştum, ne olduğunu anlamadım, pişmanım" diyen zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu.

Şehitkâmil ilçesinin Belkıs Mahallesi'nde defalarca bıçaklanıp, boğazı kesilerek öldürülen 41 yaşındaki, 2 çocuk annesi Neslihan Kaya'nın katil zanlısını bulmak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerine yakın bölgedeki 148 güvenlik kamerasını inceleyerek yaptığı çalışma sonucu katil zanlısının 30 yaşındaki Tevfik Darıcıoğlu olduğu belirlendi. Zanlıyı yakalamak için harekete geçen ekipler, gidebileceği tüm adresleri takibe aldı.

Tevfik Darıcıoğlu'nu yakalama çalışmaları devam ederken, güvenlik kamerası görüntülerinde yapılan incelemede katil zanlısının, arkadaşına ait olay yeri yakınlarındaki evde olduğunu tespit edilince gece saatlerinde işyerine baskın düzenlenerek zanlı kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde, olay anında sarhoş olduğunu iddia eden Darıcıoğlu, Gaziantep Otogarı yakınlarında gördüğü kadınla konuşmaya başladığını, birlikte olmak istediğini ancak anlaşamayınca da kavga ettiklerini iddia etti. Sarhoş olduğu için olayı hatırlamadığını savunan zanlı sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.