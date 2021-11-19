Okullar için 18 örnek olayla korona rehberi

Sağlık Bakanlığı
, Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ne "Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar" bölümü ekledi. Rehberde, okullarda meydana gelebilecek Kovid-19'la ilgili 18 örnek olaya yer verilerek, bunlar karşısında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği de belirtildi. Bu olaylardan bazıları ve yapılması gerekenler şöyle:
(Temasın 5'inci gününde yapılan PCR testinde sınıftaki öğrencilerin birçoğu pozitif çıkarsa ne yapılmalı?)
Karantinaya alınan sınıftaki 5'inci gün yapılan PCR
testinde pozitif çıkan öğrenciler evde izolasyona alınır. Diğer öğrenciler, bu hasta öğrenciler ile karantina süresince temas etmedikleri için PCR testleri negatif çıkan öğrenciler yüz yüze eğitime devam eder.
(Sınıfta vaka çıktıktan sonra 10 gün içinde başka bir öğrencinin ve ailesinin pozitif çıktığı tespit edilirse ne yapılmalı?)
Öğrenci
hastalığı evden de sınıftan da almış olabilir. İki durum ayrılamayacağı için çocuğun PCR testinin pozitif çıktığı günden itibaren sınıf karantinaya alınır.
(Sınıfta pozitif çıkan ikiz kardeşler tek vaka mı yoksa iki vaka mı kabul edilmeli?)
İkiz çocukların aynı evde yaşaması durumunda ortak temas nedeniyle tek vaka olarak kabul edilir. Ancak ikiz çocuklar farklı evlerde kalıyor ve aynı sınıfa gidiyor ise iki vaka olarak kabul edilir ve sınıf karantinaya alınır.
(Vaka tespit edilen sınıfta branş öğretmeninin ikinci vaka olması durumunda nasıl hareket edilmeli?)
Branş öğretmeninin dersteki maske kullanma durumu sorgulanır, maske kullanımının kurallara uygun olması durumunda ikinci vaka olarak kabul edilmez.
(Ailedeki vakası nedeniyle yakın temaslı duruma düşen öğrenci ne zaman dönmelidir?)
Aile içinde pozitif vaka ile temas devam ettiği için ailenin izolasyon süresi bitene kadar evde kalır, bu sürenin sonunda semptom gelişmezse yüz yüze eğitime geri döner.
(Branş öğretmeninin maske kullanımı uygun değilse ne yapılacak?)
Branş öğretmeninin kuralına uygun maske takmadığı durumda maske kullanımının uygunsuz olduğu sınıftaki öğrenciler arasında 10 gün içinde ilk vakanın çıkması durumunda sınıf karantinaya alınır.
(Öğrenci servislerinde 10 gün içinde birden fazla öğrencide vaka çıkarsa, serviste bulunan öğrenciler dışında, sınıflar karantinaya alınacak mı?)
Servisteki öğrenciler, şoför ve serviste görevli personel karantinaya alınır. Bu öğrencilerin sınıflarında 10 gün içinde ikinci vaka çıkarsa sınıf karantinaya alınır.
(Sınıfta yakın temaslı olarak belirlenen öğrenci tam aşılıysa izolasyona alınır mı?)
En az iki doz aşılı, son 180 gün içinde hastalığı geçirmiş veya hastalığı geçirdikten sonra en az bir doz aşı yaptırmış öğrenciler, koruyucu önlemlere uyarak yüz yüze eğitime devam edebilir. Semptom gelişirse, PCR testi
yaptırılır. AA