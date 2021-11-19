Son dakika: 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü’nde neler oldu? İlk kez A Haber’de açıklandı

Asıl imamlar duruma el koymak üzere geliyorlar ve emir-komutayı ele alıyorlar. Akıncı neden önemli? Genelkurmay Başkanımız Akıncı'ya götürüldü. Binalı Yıldırım alıkonulsaydı Akıncı'ya götürülecekti. Hava Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanlarını aldılar Akıncı'ya götürdüler.

15 TEMMUZ'DA 'ÖĞRETMEN GAZİNOSU' DETAYI

143. Filo Öğretmenler Gazinosunda konuşlanan mahrem imamlar, ellerindeki teknik araç ve gereçlerle darbeyi organize etmek için sürekli Pensilvanya ile görüşme halindelerdi. Burada mahrem imamlara karargah kuruldu. Koltukları bile değiştirildi. FETÖ'nün komuta merkezi oldu.