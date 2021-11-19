Yoğun bakımdakilerin yüzde 96’sı aşısızlar

Türkiye
'de 18 yaş üstünde en az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu 9 ilden biri olan, yüzde 55.5 ile turuncu kategoride ve son sırada yer alan Şanlıurfa
'da, aşılama oranının artırılması için yoğun çalışma yürütülüyor. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet
Gülüm, "Dördüncü salgında bir özellik var, gençlerde daha fazla görüyoruz, gençlerde hem yoğun bakım
yatışı hem de hayatını kaybedenler oldu. Hatta bir önceki üçüncü dalgaya göre de genç nüfusta 4 kata yakın artış oldu. Yoğun bakımımızın yüzde 96 civarındakini aşısını tamamlamamış ya da aşısız grup oluşturuyor. Deneyimlerimiz salgının) kış aylarında yeniden atağa geçtiğine dair ve aşısı düşük olan, aşısı eksik olan iller de bu bedeli yüksek ödüyorlar. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, vakit varken bir an önce eksik aşılarını tamamlamaları ve olası bir salgını en az hatta hiç etkilenmeden atlatmaları" dedi. AA