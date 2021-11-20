AK Parti Teşkilatları Eğitim kampı başladı

AK Parti AR-GE ve Eğitim Birim Başkanlığı tarafından düzenlenen Teşkilat içi Eğitim programı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü toplantı salonunda geniş bir katılım ile başladı.

İki gün sürecek olan Teşkilat içi eğitim programına, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Erbay, AK Parti Merkez ilçe başkan vekili Ömer Erbay, AK Parti Kozlu İlçe Başkanı Ünver Taşkın, AK Parti Devrek İlçe Başkanı Murat Durdubaş, AK Parti Gökçebey İlçe Başkanı Erkan Soner Kodaman, AK parti Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit, AK Parti Ereğli ilçe başkanı Saffet Bozkurt, Yaşar Karacan, bazı belde başkanları, ilçelerin kadın kolları başkan ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, bazı il genel meclisi üyeleri ile partililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal marşının okunmasının ardından AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun yaptığı açılış konuşmasında, "2023 seçimlerine giden bu yolda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yepyeni bir zafere koşarken türlü yollarla karşımıza çıkan bu milletin huzur ve refahını kastedenlere inat teşkilatlarımızın daha dik azimli bir şekilde çalışmalarına devam etmesi gerekiyor. Bizler Zonguldak'ın AK Teşkilatları olarak hedefe odaklandık ve 'Sefer Bizim Zafer Allah'ındır' diyoruz" diyerek şunları söyledi:

"2023 hedeflerimize giderken tüm teşkilatlarımızın moral ve motivasyonunu artırmayı hedefleyen AR-GE ve Eğitim'den sorumlu Genel Başkan yardımcısı Mustafa Şen ve ekibine bizleri böylesine güzel bir organizasyonda tüm teşkilatlarımızla bir araya getirdiği için ayrıca şükranlarımızı sunuyorum.

Ayrıca programımız kapsamında belirlenen 'BU HİKAYENİN KAHRAMANI SENSİN' sloganıyla beraber anlıyoruz ki, bu salonda bulunan tüm üyelerimizin bu hedefler doğrultusunda çok büyük önem arz ettiğini anlamaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 20 yıldır tarih yazan AK Parti Teşkilatlarımız inşallah 2023'te de tarih yazacaktır. Kadınlarımızın azmini biliyor ve Gençlerimizin gözündeki ışığı görüyoruz. Ve inşallah 2053 ve 2071'de de yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendiğimiz dava şuuruyla bizlere gösterilen hedeflere ulaşacağız. Bu duygularla tekrar hoş geldiniz diyor ve programımızın şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum"

AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun'un yaptığı açılış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Teşkilat içi eğitim programı ile ilgili mesajı görüntülü okundu.

Ardından Teşkilat içi eğitim programı kapsamında ilk olarak programa katılanlara Murat Yılmaz, ders verdi.