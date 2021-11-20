Bakan Koca duyurdu! İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 50 milyonu geçti

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini hala sürdürüyor. Salgına karşı en büyük aşı olurken, ülkemizde aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu süreçte başarılı bir grafik çizen Türkiye'de ikinci doz aşı yaptıranların sayısı da gün geçtikçe artıyor.