Sağlık çalışanlarına rekor promosyon

İhale sonunda Sağlık Müdürlüğüne bağlı 1. Basamak sağlık kurumlarında çalışan personele 5 yıllık süre için tek seferde 13 bin 900 TL banka promosyonu ödenmek üzere anlaşma sağlandı. Sağlık Müdürü Dr. Öztop ihale ile ilgili yaptığı açıklamada "Pandeminin ilk başından itibaren zor ve yoğun şartlarda görev yapan sağlık çalışanlarının hak ettiği ve mutlu olacakları bir ihale oldu, hayırlı uğurlu olsun" dedi.

TÜRKİYE REKORU

Sağlık Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir ise İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Banka Promosyon ihalesinin sağlık çalışanları adına çok başarılı geçtiğini belirterek, "15 Şubat 2022 yılında tek seferde ödenmek koşulu ile 5 yıllık anlaşma yapılmış olup tek seferde peşin ödeme olarak aylık bazda 231.67 TL, toplamda ise 13.900 TL tutar üzerinden Yapı Kredi Bankası kazandı. Gerek ihale öncesi süreçte gerekse bugün yapılan ihale sürecinde göstermiş oldukları yoğun çabadan dolayı İl Sağlık Müdürümüz Sayın Op. Dr. Mehmet Burak Öztop, Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Yenal Duğral, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Eşref Yıldız Sağlık Müdürlüğü yetkililerine, ihalede en yüksek rakamı veren ve kazanan Yapı Kredi Bankası yetkililerine teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarının yine yüzlerini güldürdük. İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarımız adına hayırlara vesile olmasını diliyoruz" diye konuştu. 15 Şubat 2022 tarihinde ödenecek olan promosyon tutarının aylık bazda Türkiye rekoru olduğu bildirildi.

'SAĞLIKÇI KARTI' İLE ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK



İZMIR Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı toplantısında, sağlıkçıların toplu taşımadan bedava yararlanabilmesi için İzmirim Kart'ın bünyesinde 'Sağlıkçı Kartı' çıkarılması önerildi. Gündeme eklenen madde ile İzmir'de çalışan tüm kamu ve özel sektördeki sağlık çalışanları, tek sefere mahsus olmak üzere HES kodunu tanımlayabileceği 'Sağlıkçı Kartı'nı 10 TL ücret karşılığında satın alabilecek.