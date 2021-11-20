Şehit babasından Kılıçdaroğlu’na tokat gibi helallik tepkisi

İstanbul Halkalı'da 2010 yılında askeri personeli taşıyan servis otobüsüne yapılan bombalı saldırı sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Başçavuş Duran Bayram'ın Babası Emekli Cezaevi Müdürü Hüseyin Bayram, Kılıçdaroğlu'nun kendilerinden helallik alabilmesi için önce tövbe etmesi gerektiğini söyledi.

"HELALLİKTEN ÖNCE TÖVBE YOLCULUĞUNA ÇIK"

Kemal Kılıçdaroğlu'na son günlerde bir haller olduğunu belirten şehit babası Hüseyin Bayram;"Kemal Kılıçdaroğlu helallik istiyor. Ama bunu istemeye hakkı yok. Biz şehit ailesi olarak ona hakkımızı helal etmiyoruz. O HDP ile FETÖ ile Esad ile Demirtaş ile beraberlik içinde. Teröristlerle Ankara'dan İstanbul'a kadar kol kola yürüyüş yaptı. Suriye tezkeresine hayır oyu kullandı. Libya için hayır oyu kullandı. Şimdide Kanal İstanbul'u durmadan sağa sola şikayet ediyor. Sonrada şikayet değil fikir beyan ettim diyor. Hem devletteki kurumları hem de yurtdışından Kanal İstanbul ihalesine girecek olanları tehdit etme sevdasına düşmüş. Halbuki devlette devamlılık var. Kendisi yıllardır memurluk yaptı, genel müdürlük yaptı bunu bilmesi lazım. Kendisi kasetle başa geldi şimdide milletle alay eder gibi konuşup duruyor. Teröristlere sahip çıkıyor. ABD'ye sahip çıkıyor ve onlardan medet umuyor. O yüzden Kılıçdaroğlu önce tövbe yolculuğuna, sonra helalleşme yolculuğuna çıksın" diye konuştu.

"YAVRUMA BOMBA ATANLARLA NASIL İTTİFAK YAPTIN"

Şehit Duran Bayram'ın Annesi Kudret Bayram ise; " Kılıçdaroğlu hakkınızı helal edin diyor. Benim yavruma bomba atanlarla birleşene nasıl hakkımı helal ederim. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Eğer Kılıçdaroğlu halk partisinin genel başkanıysa halkına hizmet etsin. HDP ile FETÖ ile kol kala girene biz hiç hakkımızı helal etmiyoruz. Benim çok canım yanıyor. O bizim vatanımızın bireyi diye ona saygı duyuyorduk ama HDP ile ittifak yaparsa saygı da duymayız. Bu vatan kolay kazanılmadı. Bir oğlumu şehit verdiysem daha 3 oğlum daha var onları da veririm. Bir şehit annesi olarak bende bu vatan için şehit olurum. Allah iyileri başımızdan eksik etmesin" dedi.