Şehit çocukları mutfakta buluştu

Adana
Emniyet Müdürü Doğan İnci
'nin eşi Nahide İnci'nin başkanlığını yaptığı Polis Eşleri Derneği Adana Şubesi, Kadın ve Demokrasi Derneği ile Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği'nin de desteğiyle şehit polislerin çocuklarını, aileleriyle birlikte Polis Evi'nde ağırladı. Bu anlamlı buluşmaya, Adana'nın ünlü şefleri de katıldı.
Çocuklar, önce şeflerden teorik eğitim alıp, neyi nasıl ve ne şekilde yapacaklarını öğrendi. Sonra da üniformalarını giyip, başlarına da keplerini takarak mutfağa geçti. Onlara babalarının silah arkadaşı olan kadın polislerle birlikte Nahide İnci de eşlik etti. Birbirinden lezzetli poğaça ve kurabiye yapan minikler, daha sonra bu ürünleri etkinliğe katılanlara ikram etti. Yalnız olmadıklarını bir kez daha gören şehit çocukları, keyifli anlar yaşadı.