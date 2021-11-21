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Giriş Tarihi: 21.11.2021

Avukatlar ve mühendislik öğrencileri helal olsun size dedirtti

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Avukatlar ve mühendislik öğrencileri helal olsun size dedirtti

Konya Barosu Çocuk Hakları Komisyonu ile KTO Karatay Üniversitesi Yapı Topluluğu gönüllü inşaat mühendisliği öğrencilerinden oluşan grup, Güneysınır ilçesindeki bir ilköğretim okulunun boya, sıva, temizlik gibi çalışmalarını bitirip öğrencilere teslim etti. Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, "Genç meslektaşlarımızın ve üniversiteleri kardeşlerimizin bu projesi bizi duygulandırdı. Bundan sonrada çocuğun olduğu her yerde bizi görecekler" dedi.

Güneysınır ilçesi Karagüney İlköğretim Okulunun eksikliklerinin tespit edilmesi üzerine Konya Barosu Çocuk Hakları Komisyonu ekibi ve KTO Karatay Üniversitesi Yapı Topluluğu gönüllü inşaat mühendisliği öğrencilerinden oluşan 25 kişilik ekip, ilçeye giderek çalışmalara başladı. 2 günlük süreç içerisinde okulun çatı yalıtımı, sıraların tamir ve tadilatı, iç cephe sıvası, boyası ve okulun temizliği yapılan ekip, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle de miniklere güzel bir okul bırakmanın mutluluğunu yaşıyor. Ekibin bir sonraki projesi ise pandemi nedeniyle erteledikleri Yunak ilçesindeki bir okul olacak.

'ÇOCUĞUN OLDUĞU HER YERDE BİZİ GÖRECEKLER'

Böyle projelerin kendilerini mutlu ettiğini belirten Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, "Genç meslektaşlarımızın ve üniversiteleri kardeşlerimizin bu projesi bizi çok duygulandırdı. Geleceğimiz olan çocuklarımızın güzel okullarda okuması için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu projeler giderek artacak, daha çok okula ve evlatlarımıza ulaşacağız. Bundan sonrada çocuğun olduğu her yerde genç meslektaşlarımızı ve üniversiteli gönüllü gençlerimizi görecekler. Bir çocuğun bile yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bizi. Genç kardeşlerimizi gönülden kutluyorum" dedi.

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Avukatlar ve mühendislik öğrencileri helal olsun size dedirtti
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