BBP lideri Mustafa Destici: Kandil’deki Kalkan neyse Meclis’teki Buldan odur

"BUNLAR KENDİ İSTEDİKLERİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

Gündemdeki 50+1 tartışmalarına da değinen Destici, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde 50 + 1'in güvenoyu anlamına geldiğini vurguladı. Güvenoyunun milletten alındığını ataran Destici, "Bunlar milletin elinden alıp kendi istediklerini yapmaya çalıyor. Milletvekillerini ön seçim yapmadan belirledi. Meclis'te grup kararına uyma zorunluluğu tuttu. 'Milletvekilleriyle biz bu işi yürüteceğiz' diyorlar. Meclis'e saygımız sonsuz. Meclis güçlü olmalı ama tam demokratik düşünceyle bu mümkün olur. Yeni sistemde 5 yılda istikrar sağlandı. Şimdi ne diyorlar; erken seçim. Sanıyorlar ki Türkiye eski sistemle yönetiliyor. Eskiden her 2,5 senede hükümet değişiyordu. Halkın oyunun yüzde 99'u Meclist'e temsil ediliyor. Dön 2002'ye, halkın oyunun sadece 54'ü Meclis'te temsil ediliyordu. 46'sının bir tane temsilcisi yoktu. O günleri istiyorlar."

Destici, Cumhur İttifakı'nın ortağı olduklarını, devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü ve milletin istiklali için doğru olanları destekleyip yanlış ve noksan bulduklarını Meclis'te dile getirdiklerini aktardı.