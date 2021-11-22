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Giriş Tarihi: 22.11.2021

Annelerden Bakan Soylu’ya doğum günü sürprizi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Annelerden Bakan Soylu’ya doğum günü sürprizi
Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anneler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya doğum günü sürprizi yaptı. Ellerinde "Bin soysuza, bir Soylu yeter", "PKK bine bölünecek" pankartları ile Soylu'nun doğum gününü kutlayan annelerden Ayşegül Biçer, "Eylem başladığından bu yana desteğini sürekli yanımızda gördüğümüz Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'ya hayırlı ve başarılı geçen bir ömür diliyorum" dedi. Oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın da, "Sayın bakanımız bizi hiç yalnız bırakmadı. Nice yıllar sayın bakanım" diye konuştu. Aileler daha sonra Bakan Soylu ile telefonla görüntülü olarak görüşerek doğum gününü kutladı. Soylu, yapılan sürpriz doğum günü nedeniyle duygulandığını ve mutlu olduğunu söyledi.
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Annelerden Bakan Soylu’ya doğum günü sürprizi
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