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Giriş Tarihi: 22.11.2021 23:00

Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

AA
Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

Balıkesir merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 11'i muvazzaf asker, 3'ü eski askeri öğrenci, 2'si avukat, 7'si kamu ve özel sektör çalışanı 23 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

30 ADRESE EŞ ZAMAN OPERASYON

Şüphelilerin yakalanması için Balıkesir, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Bayburt, Çanakkale, Elazığ, Eskişehir, İstanbul, Kars, Muş, Ordu, Şanlıurfa ve Yozgat ile KKTC'de belirlenen 30 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda zanların tamamı gözaltına alındı.

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Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
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