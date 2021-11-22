Başkan Erdoğan: Eğitimde yasakçı zihniyeti yıktık!

Bu dönemde, eğitime ilişkin göstergelere göre, Türkiye'nin başta OECD ülkeleri olmak üzere diğer gelişmiş ülkelerle rekabet edebilirlikten uzak olduğuna dikkati çeken Erdoğan, 2000'li yılların başında AK Parti olarak iktidara geldiklerinde, önlerinde iki büyük zorluğun bulunduğunu anımsatarak, hem eğitim sisteminin örselenen toplumsal meşruiyetinin restore edilmesi hem de eğitime ilişkin tüm alanlarda iyileştirmeler yapılması gerektiğine işaret etti.

İktidara geldikleri günden itibaren hem eğitim sisteminin demokratikleşmesi hem de tüm alanları itibarıyla eğitimin iyileştirilmesi için büyük bir mücadele verdiklerini vurgulayan Erdoğan, söz konusu antidemokratik müdahaleleri doğuran vesayetçi yapılara karşı da büyük bir mücadele vererek, demokratik bir çerçevede eğitim sistemini normalleştirdiklerinin altını çizdi.