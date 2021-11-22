CHP geçmişiyle hesaplaşsın

CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun, toplumun birçok kesiminden özellikle şehit aileleri tarafından tepkiyle karşılanan "Helalleşme" çıkışını AK Parti
haftalık gündem analizinde değerlendirdi. Yapılan analizde, Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' açıklamasının gündem oluşturma çabası ile yapıldığı ve samimiyetten uzak olduğu belirtildi.
TRAVMALAR YAŞATTI
Raporda, "CHP zihniyetinin Türkiye Cumhuriyeti
tarihinde sergilemiş olduğu birçok olumsuz tutum ve bunların yol açtığı birçok toplumsal travma bulunmaktadır. Kılıçdaroğlu, ani bir çıkış ile toplumun birçok kesimi ile helalleşeceğini dile getirirken, bunu nasıl yapacaklarına dair ise herhangi bir somut yol sunmamıştır. CHP, toplumun büyük çoğunluğunun bilincinde ve bilinçdışında, Türkiye
'ye çok şey kaybettiren ve derin sosyolojik fay hatları oluşturan jakoben, Batı merkezci, İslam karşıtı ve etnik ayrımcılık içeren hal ve uygulamalarıyla yer etmiş; bu nedenle belirli bir oy oranına sıkışarak tek parti
döneminden bu yana millet tarafından tek başına iktidara layık görülmemiştir" ifadeleri yer aldı.
KURU HELALLEŞME
Raporda, toplumun temel dini, kültürel değerlerini ve etnik farklılıklarını hiçe sayan, farklı yapıdaki toplulukların toplumdaki görünürlüğüne dahi karşı olan zihniyetiyle CHP'nin, iktidarda olamasa dahi kurduğu ve destekçisi olduğu vesayetçi düzen içerisinde ordu, yargı ve medya gibi üstyapı unsurları eliyle hem siyaseti hem de toplumu her zaman dizayn etmeye çalıştığına vurgu yapıldı. Dini yükümlülüklerin "irtica" kapsamına sokularak suç unsuru haline getirildiği, farklı etnik kökene sahip vatandaşların dillerini ve kimliklerini sergilemesinin engellendiği, belirli bir ideolojik kalıba hapsolmamış herkesin itibar suikastine tabi tutulduğu bir ortamın yaratıldığına dikkat çekilen raporda şöyle denildi: "Bütün bunların oluşturduğu tablo, Türkiye'nin son 20 yılda geçirdiği reformlar ile çoğunlukla ortadan kaldırılmış, CHP toplumun çizdiği bu istikamete zaruri olarak uymak durumunda kalmıştır. Yıllar sonra gelen ve kuru bir 'helalleşme' söyleminden ibaret olan bir açıklamanın bütün bu yaşanmışlıkları örtemeyeceği, üstelik yerel yönetimlerde CHP zihniyetinin hakim bulunduğu bölgelerden ayrımcı eylemler barındıran vakalar 2021 Türkiye'sinde dahi hala gelmeye devam ederken, pek mümkün görünmemektedir."
SAMİMİYETSİZ SÖYLEM
RAPORDA, CHP'nin, bunca şeyden sonra toplum ile hızlandırılmış ve samimiyetten yoksun bir şekilde helalleşmeye çalışmak yerine öncelikle kendi geçmişiyle hesaplaşması, toplumdan samimi bir şekilde özür dilemesi ve benzer faaliyetlerine son vererek yerli ve milli bir muhalefet anlayışını benimsemesi gerektiği kaydedilerek, "Kılıçdaroğlu'nun uzun zamandır kullandığı tehdit dolu dili unutturmak amacıyla aniden rota değiştirdiği ve oy hesabı kaygısıyla benzer nitelikte samimiyetsiz bir söyleme geçiş yaptığı görülmektedir" ifadelerine yer verildi.