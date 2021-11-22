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Haberler Gündem Haberleri Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, Zambiya heyetini ağırladı
Giriş Tarihi: 22.11.2021 12:20 Son Güncelleme: 22.11.2021 12:21

Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, Zambiya heyetini ağırladı

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, Zambiya heyetini ağırladı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Zambiya Başsavcısı Lillian Shawa-Siyunyi’yi ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Zambiya Başsavcısı Lillian Shawa-Siyunyi ve beraberindeki savcı heyetini ağırladı. İlk olarak Anıtkabir'i ziyaret eden Zambiya heyeti, daha sonra Yargıtay'ın yeni yerleşkesinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin başkanlığındaki heyetle görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki hukuki işbirliğinin güçlendirilmesi değerlendirilirken, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.



BAKAN GÜL VE BAŞKAN AKARCA'YI DA ZİYARET EDECEKLER

Zambiya heyeti, Ankara'daki programları çerçevesinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile de görüşme gerçekleştirecek.

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Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, Zambiya heyetini ağırladı
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