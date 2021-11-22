Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, Zambiya heyetini ağırladı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Zambiya Başsavcısı Lillian Shawa-Siyunyi ve beraberindeki savcı heyetini ağırladı. İlk olarak Anıtkabir'i ziyaret eden Zambiya heyeti, daha sonra Yargıtay'ın yeni yerleşkesinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin başkanlığındaki heyetle görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki hukuki işbirliğinin güçlendirilmesi değerlendirilirken, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.





BAKAN GÜL VE BAŞKAN AKARCA'YI DA ZİYARET EDECEKLER



Zambiya heyeti, Ankara'daki programları çerçevesinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile de görüşme gerçekleştirecek.