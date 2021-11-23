28 Şubat sanıkları yeniden hâkim karşısında

Yargıtay'ın bozma kararının ardından 28 Şubat davası sanıklarından emekli orgeneraller Orhan Yöney
, Şükrü Sarıışık
ile dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz
'ün de aralarında bulunduğu 16 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya emekli Oramiral Hayri Bülent Alpkaya
, emekli orgeneraller Yöney, Sarıışık, emekli tümgeneraller Ersin Yılmaz
, Yücel Özsır
, Muhittin Erdal Şenel
, emekli tuğgeneraller Metin Yaşar Yükselen, Refik Zeytinci ve emekli Albay İbrahim Selman Yazıcı ile dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz ve YÖK üyesi Erdoğan Öznal ile avukatları katıldı. Sanıklardan emekli Koramiral Altaç Atılan, emekli korgeneraller İzzettin İyigün, Kamuran Orhon, Köksal Karabay ve Tümgeneral Şevket Turan ise sağlık sorunları gerekçesiyle duruşmaya gelmedi. Mahkeme Başkanı Yaşar Sezikli, Yargıtay'ın bozma ilamını okuduktan sonra buna ilişkin savunma yapması için sanık ve avukatlarına söz verdi. Lehe bozma hükmü verilen sanıklar Alpkaya, Şenel, Gürüz ve Öznal, Yargıtay ilamının gerekçesine katılmadıklarını ancak bozma kararına uyulmasını talep ederek beraat talebinde bulundu. Yargıtay'ın aleyhe bozma kararı verdiği sanıklar Yöney, Sarıışık, Özsır, Yılmaz, Zeytinci, Yükselen ve Yazıcı da mahkemenin önceki kararında direnmesini istedi. Mahkeme, duruşmayı 24 Ocak 2022'ye erteledi.