Libya
'da çalışırken, darbeci Halife Hafter
yönetimince alıkonulan 7 Türk vatandaşı, serbest bırakılmaları sonrasında ailelerine kavuştu.
2019'da çalışmak için gittiği Libya'nın Sirte kentinde pastane işleten Halil Gözel, Adana'nın Seyhan
ilçesindeki ailesine, Nurettin Çalık da Kahramanmaraş
'ta yaşayan ailesine kavuştu.
Gözel'i düğün havasında karşılayan ailesi, kurban kesip hasret giderdi.
"ÜLKEMİZİN GÜCÜNÜ GÖRDÜK"
İşyerinde çalışırken Hafter güçlerince baskın yapıldığını, Türk olduklarını söyleyince de alıkonulduklarını anlatan Gözel, 5 gün kötü şartlarda barındıktan sonra Bingazi
'ye götürüldüklerini söyledi. 15 gün hücrede kaldıklarını ve casuslukla suçlandıklarını anlatan Gözel, "Şartlarımız kötüydü ama devletimizin güçlü olduğunu bildiğimiz için kurtarılacağımızı biliyorduk. Her an kurtulmayı bekliyorduk" dedi.
Gözel, "Tutulduğumuz hapishaneden sorumlu astsubay, Libya'daki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'in oğlu Saddam Hafter'in geleceğini söyledi. Bir gün sonra gelip bizi aldı. Havalimanına götürüp bizi misafirhaneye yerleştirdiler. Ertesi gün de devletimizin kurumları gelip bizi aldı. Katar'a gittik, oradan sağlık kontrolünden geçip Türkiye
'ye ait özel jetle Ankara
'ya geldik. Türkiye'deki karşılama anında devletimizin ne kadar güçlü olduğunu anladık. MİT Müsteşarı Hakan Fidan
gelip bizi kucakladı. Cumhurbaşkanımızla telefonla görüştük. Hiçbir Türk insanı korkmasın, Türk devleti fırsatını bulduğu anda getirir. Kötü şartlarda kaldık ama öldürmeye cesaret edemediler. Hafter güçleri, sadece Türklere değil, kendi halkına da zulmediyor. Devletimizin bizi kurtaracağını biliyorduk. Çünkü, devletimiz çok güçlü" dedi.
Kahramanmaraş'ta ailesine kavuşan Çalık ise "Ben şu an aileme kavuştum. Yeni doğmuş gibi çok sevindim. Onlar da çok sevindi çünkü çok üzülmüşlerdi. Onlara kavuştuğum için çok mutlu ve sevinçliyim. Orada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın diye alıkoydular. Ajanlıkla suçladılar, iftira attılar. 2 yıl bayağı bir eziyet yaptılar. Allah'a şükür, hükümetimiz güçlü olmasından dolayı bizi kurtardı" ifadelerine yer verdi.