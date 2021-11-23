Son dakika | Enver Altaylı Mustafa Özcan ve CIA ajanı aynı karede

Darbe teşebbüsünde bunların yarıya yakını yer almıştır. Bundan darbeyi onaylıyorum anlamı çıkmasın. Ancak burada bir oyun ve komplo olduğu kanaatindeyim. Erdoğan hükümeti darbeyi dini bir akıma mensup subayların organize ettiği ve bu dini cemaatin arkasında Washington'ın olduğu imajını yerleştirmeye çalışıyor. Ordu içinde Moskova yanlısı subaylar vardır. Bunların büyük çoğunluğu Doğu Perinçek isimli bir eski komünistin kontrolünde" ifadelerini kullandı.

NİŞAN FOTOĞRAFI YER ALDI



FETÖ'nün 2. adamı olarak görülen ve Türkiye imamı Mustafa Özcan'la da fotoğrafı bulunan Altaylı mahkemede firari Mustafa Özcan ile 1990'lı yıllarda Süleyman Demirel'in danışmanlığını yaparken tanıştığını, Özcan ile hiçbir zaman görüşme talebinin olmadığını öne sürmüştü. Altaylı, damadı Metin Can Yılmaz'ın kızını istemeye birlikte geldiklerini söylemişti. Bilirkişi raporunda bulunan fotoğrafta Altaylı ile Özcan'ın, nişan kurdelesini birlikte kestikleri kare yer aldı.