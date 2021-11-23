Gelişmiş ülkelerle rekabet edebilir düzeye eriştik

Başkan Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı
'nca hazırlanan "Türkiye
'de Eğitimin 20 Yılı: 2000- 2019" kitabına takdim yazısı yazdı. Erdoğan'ın sözlerinden satırbaşları şöyle:
12 Eylül 1980
ve 28 Şubat 1997 askeri darbeleriyle Türkiye'de eğitimin demokratik işleyişi sekteye uğradı. Üniversite sınavında uygulanan katsayı ve başörtüsü yasağı gibi uygulamalar, eğitim politikalarının toplumsal meşruiyetini azalttı.
2000'lerin başında iktidara geldiğimizde, hem eğitim sisteminin örselenen toplumsal meşruiyetinin restore edilmesi hem de eğitime ilişkin tüm alanlarda iyileştirmeler yapılması gerekiyordu.
Söz konusu antidemokratik müdahaleleri doğuran vesayetçi yapılara karşı da büyük bir mücadele vererek, eğitim sistemini normalleştirdik. Böylece yasakçı ve müdahaleci zihniyete son verdik. Türkiye'de son 20 yılda eğitimin tüm alanlarında bir iyileşme gerçekleştirdik, kalitesini artırdık.
Artık Türkiye başta OECD
ülkeleri olmak üzere, diğer gelişmiş ülkelerle rekabet edebilir düzeye erişmiştir. Elbette ki biz, Türkiye'nin daha da gelişmesini arzu ediyoruz ve eğitimden beklentilerimizi daha da artırmak durumundayız. Bundan sonraki gelişim alanlarının tespit edilebilmesi için bugüne kadarki iyileşmelerin incelenmesi oldukça önemlidir. ANKARA