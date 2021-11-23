Kırgızistan’da yakalanıp Türkiye’ye getirilen FETÖ’cü Orhan İnandı, Fetullah Gülen’i bu sözlerle savundu

İnandı, ülkesine ihanet etmediğini, yeri geldiğinde vatan için canını ortaya koyduğunu ileri sürdü.

Savcılık aşamasında avukatı huzurunda verdiği ifadelerini kabul etmeyen İnandı, "İfademi baskı altında verdim. Psikolojim çok bozuk, kolum kırık olduğu için savunmamın tamamını da yazamadım. Ek süre istiyorum." dedi.

"DARBE EMRİNİ FETULLAH GÜLEN'İN VERDİĞİNE İNANMIYORUM"

Savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçilen İnandı'ya üye hakim Ömer Faruk Kar, "Savunmanız sırasında ağladınız. 15 Temmuz gecesi terör örgütü lideri Gülen'in emriyle öldürülen vatandaşlarımız için ağladınız mı?" sorusunu yöneltti. İnandı, "Bu darbe girişimine Gülen'in emir verdiğine inanmıyordum. Bugün de inanmıyorum. Ben bu yapıyı hizmet hareketi olarak görüyorum." yanıtını verdi.

Duruşmada tanık dinlenen İshak T, Gökhan D, Önder Ö, Abdullah İ. ve Fatih Y. de sanığı Kırgızistan'da kaldıkları sürede tanıdıklarını, İnandı'yı örgütün "ülke imamı" olarak bildiklerini beyan etti.