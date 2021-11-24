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Giriş Tarihi: 24.11.2021 17:06

Ankara Gar davasında tanık dinlendi! Gar davasına devam edildi

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ankara Gar davasında tanık dinlendi! Gar davasına devam edildi

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015’te terör örgütü DEAŞ’ın gerçekleştirdiği ve 100 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin firari 16 sanık ile örgüt yöneticiliğinden 18 yıl hapis cezası alan ve ‘Kasten öldürme’ ile ‘İnsanlığa karşı suç’tan hakkında dava açılan Erman Ekinci’nin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada tanık olarak dinlenen ve DEAŞ üyeliğinden yargılanan Ömer Y., Suriye'ye 2015'te gittiğini ve orada DEAŞ'lılarla görüştüğü gerekçesiyle Türk istihbaratı tarafında yakaladığını kaydetti. Ömer Y, "Türkiye'ye kendi rızamla dönmedim. Türk istihbaratı beni yakaladı ve getirdi. Bu yüzden yargılanmam devam ediyor. Ankara Gar patlamasıyla ilgili orada bir konuşmaya şahit olmadım. DAEŞ mensupları bu tarz eylem bilgilerini çok gizli tutardı. Merak edip sıkça sorarsanız da sizi 'ajan' ilan edip öldürürlerdi" ifadelerini kullandı. Ömer Y, firari sanıklar Yunus Durmaz, İlhamı Balı, Talip Akyurt ve Muhammet Cengiz Dayan'la ilişkisinin olmadığını öne sürerek, medya sorumlusu olduğu iddialarını reddetti. Müşteki avukatları ise Ömer Y.'nin emniyetteki ifadelerinde saldırının faallerini söylediğini ancak mahkemede yalan beyanda bulunduğunu kaydetti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ekici'nin mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Ankara Gar davasında tanık dinlendi! Gar davasına devam edildi
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