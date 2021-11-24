Ankara Gar davasında tanık dinlendi! Gar davasına devam edildi

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada tanık olarak dinlenen ve DEAŞ üyeliğinden yargılanan Ömer Y., Suriye'ye 2015'te gittiğini ve orada DEAŞ'lılarla görüştüğü gerekçesiyle Türk istihbaratı tarafında yakaladığını kaydetti. Ömer Y, "Türkiye'ye kendi rızamla dönmedim. Türk istihbaratı beni yakaladı ve getirdi. Bu yüzden yargılanmam devam ediyor. Ankara Gar patlamasıyla ilgili orada bir konuşmaya şahit olmadım. DAEŞ mensupları bu tarz eylem bilgilerini çok gizli tutardı. Merak edip sıkça sorarsanız da sizi 'ajan' ilan edip öldürürlerdi" ifadelerini kullandı. Ömer Y, firari sanıklar Yunus Durmaz, İlhamı Balı, Talip Akyurt ve Muhammet Cengiz Dayan'la ilişkisinin olmadığını öne sürerek, medya sorumlusu olduğu iddialarını reddetti. Müşteki avukatları ise Ömer Y.'nin emniyetteki ifadelerinde saldırının faallerini söylediğini ancak mahkemede yalan beyanda bulunduğunu kaydetti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ekici'nin mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.