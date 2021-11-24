CHP’li başkan Hasan Akgün’ün ’seçmen usulsüzlüğü’ davasında yeni gelişme

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan İddianamede, kamu görevlisi olan sanıklar Hasan Akgün, Ömer Kazancı, Nuraydın Sak, Adem Yazır, Başak Sancar, Mehmet Başaran, Erdem Sunaçoğlu, Argun Saygı, Şenay Güveç, Yonca Çebi, Sıtkı Bıçakçı, Ayşın Kuzucu ve Mehmet Özgür Samanlı ile kamu görevlisi olmayan sanıklar Ömer Çebi, Yusuf Akgün, Arif Akgün, Osman Doğan, Mecit Başalmaz, Talat Üstündağ ve Ayhan Ocakbaşı'nın "Zincirleme olarak resmi belgede sahtecilik'', "Seçme yeterliliği olmayanların seçmen kütüğüne kaydı'' ve "seçmen kütüğünün bozulması, çalınması veya yok edilmesi'' suçlarından 4 yıldan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talebiyle dava açılmıştı.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar katılmadı. Duruşmada adresleri değiştirilen müştekiler ve sanık avukatları hazır bulundu.



"İMZALAR BANA AİT DEĞİL"



Duruşmada kendisine söz verilen Burcu Özüak "Sanıkları tanımıyorum. Adres değişikliği beyanım olmadı. O adreste hiç yaşamadım. İmzalar bana ait değil. Şikayetçi değilim" dedi.



"ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BEYANINDA BULUNMADIM"



Aylin Adatepe ifadesinde "Hasan Akgün'ü tanıyorum. Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri'nde mimar olarak görev yapıyorum. Sanığı belediye başkanı olması sebebiyle tanıyorum. Başak Sancar'ı, Nuraydın Sak'ı, Ömer Kazancı'yı da tanıyorum. Başkan yardımcısı olarak görev yapıyorlardı. Diğer sanıkları tanımıyorum. Herhangi bir adres değişikliği beyanında bulunmadım. O adreste yaşamadım. Şikayetçiyim" şeklinde konuştu.



Duruşmada diğer müştekilerde adres değişikliğinin kendi rızaları dışında yapıldığını ve belgelerdeki imzaların kendilerine ait olmadıklarını belirtti.

Duruşma savcısı eksik hususların giderilmesini istedi. Mahkeme heyeti davadan haberdar edilmeyen ve adres beyan formunda isimleri yer alan diğer kişilerin talimat işleminin yapılması ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.