İzmir’de ev ve işyerlerini su bastı! Tunç Soyer ’Bir daha olmayacak’ demişti...

BİLDİK MANZARALAR

İzmir'de önceki gün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış kentte yine bildik manzaraların oluşmasına neden oldu. Kentin birçok yerinde yağan yağmurun etkisi ile ev ve işyerlerini su bastı. Cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları nedeniyle işten eve gitmek isteyen vatandaşlarla araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Sağanak yağıştan kentin simge mekanlarından birisi olan Karaca Sineması da nasibini aldı. Sinemanın giriş kısmı yağmur suları ile doldu. Sinema personeli, yağmur suyunu kendi çabasıyla tahliye etmek zorunda kalırken aynı cadde üzerindeki bazı işyerleri de yağmur suyundan olumsuz yönde etkilendi. Sineması'nın işletmecisi Serdar Arslan, "Bu sokakta her zaman böyle su baskınlarıyla karşılaşıyoruz ve şu ana kadar bir çözüm bulunabilmiş değil. Yetkililerden buraya bir çözüm üretmesini bekliyoruz" dedi.