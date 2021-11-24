Mahkeme, Suudiler’e Kaşıkçı davasını sordu

Washıngton Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
'nın öldürülmesine ilişkin davaya bakan mahkeme, Suudi Arabistan
'a resmi yazı yazılmasını istedi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya davanın müştekisi olan Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz
ile avukatları katıldı. Sanıkları ise İstanbul Barosu
'ndan görevlendirilen avukatlar temsil etti. Mahkeme heyeti, Adalet Bakanlığı
Dış İlişkiler Daire Başkanlığı aracılığıyla Suudi Arabistan'dan sanıklar hakkında cinayetlerle ilgili soruşturma veya dava olup olmadığının sorulmasını istedi.