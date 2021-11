Öğretmenlere meslek kanunu müjdesi verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen '81 İlden 81 Öğretmen ile Yemek' programına katıldı. Pek az mesleğin öğretmenlik kadar insanda derin izler bıraktığına dikkat çeken Erdoğan, şöyle konuştu:Nasıl öğretmenlik sadece ücreti mukabil yapılan bir meslek değilse, öğretmenler için yapılanlar da onların emeklerinin karşılığı olamaz.Son 19 yılda eğitim- öğretimin her alanında attığımız adımlarla öğretmenlerimize minnet borcumuzu yerine getirmeye çalıştık. Göreve geldiğimizde en önemli mesele altyapı eksikliğini gidererek okullarımızı ileri standartlara kavuşturmaktı, kavuşturduk. Derslik sayımızı 343 binden 601 bin seviyesine çıkartarak ülkemizin her köşesini modern eğitim kurumlarıyla donattık.Mevcut öğretmen sayımızın yüzde 73'ü bizim dönemimizde atandı. 2002'de ilköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 36 iken bu sene aynı sayı 23'e indi. Ortaöğretimde bu rakam 30'dan 22'ye geriledi. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 28, ortaöğretimde 18 iken bu sene aynı sayı ilköğretimde 15, ortaöğretimde 13 olmuştur.Müfredatta yaptığımız reformlarla evlatlarımıza daha modern, özgür, kendi kabiliyetlerine daha uygun dersleri seçme imkânı sunduk. Çocuklarımızın bir kısmının ayağına pranga vuran katsayı uygulamasını kaldırarak mesleki eğitimi çok daha cazip hale getirdik.Son 19 yılda bütçede en büyük payı daima eğitime tahsis ettik. Önümüzdeki yıl için eğitim bütçemizi 274 milyar 385 milyon lira olarak belirledik. Bu rakam, merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15.7'sine tekabül ediyor.Öğretmenlerimizin sıkıntılarını kendi sıkıntımız görerek, şartları zorlama pahasına gereken her adımı atıyoruz. Öğretmenlerimizin mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmelere gittik. Göreve yeni başlayan bir öğretmenimizin maaşı 470 lira iken, Temmuz 2021 itibarıyla 5 bin 100 liraya yükseldi. 2002'de aynı öğretmenin aylık 60 saatten aldığı toplam ek ders ücreti 165 lira iken, Temmuz 2021 itibarıyla bu rakam 1272 liraya çıktı. 2002 yılında ek ders ücretiyle bir öğretmenin eline toplam 635 lira geçerken bugün bu rakam 6 bin 372 lirayı geçmektedir. Yine 2002'de bir öğretmenin eğitim-öğretim hazırlık ödeneği 175 lira iken bu sene itibarıyla bu rakam 1250 liraya ulaşmıştır.Öğretmenlerimize bazı müjdeler vermek istiyorum. Haklarını güvence altına alacak bir Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Meclis sürecinin ardından yürürlüğe girecek bu kanunla mevcut hakları korunan öğretmenlerimize ilave mali ve sosyal haklar da sağlıyoruz. Artık yürüttükleri görev bir kariyer mesleği olarak tamamlanacak öğretmenlerimize 3600 ek gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız haklar şimdiden hayırlı olsun.