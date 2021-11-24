Şehit binbaşından duygulandıran cümle: Batıda görev yapamam, ben komandoyum

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde eğitim sırasında silah kazası sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım son yolculuğa uğurlandı. Kahraman binbaşının silah arkadaşlarına tayin sırasında söyledikleri tam bir vatan sever olduğunu gösterdi. Şehit Binbaşı Yıldırım," Ben komandoyum. Batı da görev yapamam" dediği ve Hakkari'ye tayini istediği öğrenildi.

Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde konuşlu 11'inci Komando Tugay Komutanlığında görevli Piyade Binbaşı Mete Yıldırım, eğitim sırasında silah kazası sonucu şehit oldu. Şehit Piyade Binbaşı Yıldırım cenazesi, ikindi namazı müteakip Elmadağ İlçesi Ulu Camii'sinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğa eşi Semra Yıldırım, 12 yaşındaki oğlu Egemen, 8 yaşındaki kızı Azra, sevenleri ve silah arkadaşları tarafından uğurlandı.

"BATI DA GÖREV YAPAMAM BEN KOMANDOYUM"



Şehit binbaşının üniformasına aşık biri olduğu ortaya çıktı. Şırnak'ta bulunan üst bölgede görevini tamamlayan Şehit Binbaşı Yıldırım tayin sırasında silah arkadaşlarına "Ben komandoyum.Batı da görev yapamam" diyerek Hakkari'yi seçtiği öğrenildi. Doğuda görev yaptığı süre boyunca yılda 2 kez ailesinin yanına gittiği anlaşıldı. Babasını yaklaşık 3 yıl önce kaybeden Şehit Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'ın, kardeşininde kendisi gibi asker olduğu öğrenildi. Şehit Yıldırım'ın kardeşi Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yıldırım, "İkimizde asker olduğumuz için görüşemiyorduk. En son Hakkari'de ikmal için durmuşlardı orada 5 dakikalık bir görüşmemiz olmuştu. Yaklaşık 1 yıldır göremiyordum. Mesleğine aşık biriydi. Görevini en iyi şekilde yapardı" dedi.