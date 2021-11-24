Son dakika: 24 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

19 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU:

Türkiye'de 19 Kasım tarihinde 23 bin 810 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 218 oldu. Vaka ve vefat sayısına ilişkin en güncel veriler korona tablosu ile belli oluyor. Peki 19 Kasım koronavirüs tablosu kaç oldu? Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum!