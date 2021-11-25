Haberler Gündem Haberleri Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde polisten kadınlara çiçek
Giriş Tarihi: 25.11.2021 17:59

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde polisten kadınlara çiçek

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde polisten kadınlara çiçek

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Gününde, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı toplum destekli ve atlı polisler ile Trafik polisleri kadınlara çiçek dağıttı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Taksim'de kadınlara çiçek dağıtımı yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polis ekipleri, yunus polis ekipleri, trafik polisi ekipleri, atlı polis ekipleri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Taksim Meydanı'nda bir araya gelerek orada bulunan kadınlara çiçek dağıttı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı farklı birimlerde görevli polis ekiplerinin kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal farkındalık oluşturulmasına katkı sağlanması amacıyla gerçekleştirdiği çiçek dağıtımı memnuniyetle karşılandı. Taksim Meydanı'nda kadınlara çiçek dağıtmaya başlayan polis ekipleri daha sonra atlı polisler eşliğinde İstiklal Caddesi'nde dağıtıma devam etti. Polislerin elinden çiçek alan kadınlar bu özel günde düşünüldükleri için teşekkür ederlerken Polis ekipleri ayrıca KADES uygulama hakkında kadınlara bilgi verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde polisten kadınlara çiçek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA