Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde e-İmzalar yüklenmeye başlayacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığın 2022 yılı bütçesine ilişkin sunumunda yeni kimliklerle ilgili gelişmeyi duyurdu.

"KOLAYLIK SAĞLAYACAĞIZ"



Bakan Soylu, açıklamasında "Önemli bir yeniliğin de haberini vermek isterim. Kimlik kartına e-İmza'nın yüklemesine bir ay içinde başlıyoruz. e-İmza ile de vatandaşlarımıza yepyeni bir kolaylık sunacağız" ifadelerini kullandı.

BÜROKRASİ AZALTILACAK



E-imza'nın çipli kimlik kartlarına yüklenmesi ile bürokrasi azaltılacak. İş yeri açmak için gereken belgelerden biri daha eksilmiş olacak. Bu düzenlemeyle e-mühür uygulamasına da geçilmiş olacak.

E-DEVLET UYGULAMASI GENİŞLEYECEK



50 milyonu aşan kullanıcıya hizmet alanı sağlayan e-devlet uygulaması da genişleyecek. Elektronik imza ile dava takibi ve sicil işlemleri yapılabilecek. Vergi borçları sorgulanacak, gümrük işlemleri takip edilebilecek.

TÜBİTAK'ın alt yapısını hazırladığı uygulamadan özel şirketler de yararlanabilecek. E-imza da güvenliğin sağlanması da çok önemli. Kimlik kartlarının kaybolması halinde e-imza da geçerliliğini yitirecek. Yeni kimlik kartı çıkarıldıktan sonra elektronik imza tekrar sisteme tanımlanacak.

E-İMZA NEDİR?



Elektronik imza (e-imza), ıslak imza ile aynı amaca hizmet eden, tek farkı fiziki ortamda değil elektronik ortamda oluşturulan bir imza çeşididir. e-İmza, ıslak imza gibi tek şekle sahip olmak yerine belirli karakterlerden, harflerden ya da sembollerden oluşan ve imzalayan tarafın kimliği ile örtüşen bir veridir.

E-İMZA ALMANIN 2 YOLU VAR



Bireysel e-imza ve kurumsal e-imza başvurusu sırasında talep edilen belgeler şöyle:

Bireysel e-imza başvurusu için gereken belgeler:

* Nitelikli Elektronik Sertifika taahhütnamesi ile başvuru formu

* Başvuran kişiye ait TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi resmi olarak kullanabileceği bir belgenin aslı

* Kurumsal e-imza başvurusu için gereken belgeler:

* Nitelikli Elektronik Sertifika taahhütnamesi ile başvuru formu

* İmza sirkülerinin bir fotokopisi

* Başvuran kişiye ait TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi resmi olarak kullanabileceği bir belgenin aslı

* Son altı ay içinde Ticaret Sicil Memurluğu bünyesinden alınmış bir faaliyet belgesinin aslı



E-DEVLET'TEN NASIL BAŞVURU YAPILIR?



Elektronik imza başvuruları 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren e-Devlet kapısı hizmetleri üzerinden yapılabilecek. Ayrıca TC kimlik kartları, elektronik imza atabilmek için kullanılabilecek.

E-İMZA NERELERDE KULLANILIR?



* e-Fatura programı/ e-Arşiv fatura programı ve e-smm programı uygulamalarında

* Toplu şekilde imza atmanız gereken durumlarda

* Elektronik arşiv imzalamanız gerektiği durumlarda

* Kurumlar arası iletişim için ihtiyaç duyulan zamanlarda

* Kurum içi uygulamalarda ihtiyaç duyulması halinde

* Bayilerle iletişim sırasında sipariş sürecinde

* Personel ile ilgili izin, performans, fazla mesai, masraf onayı formları gibi onay gerektiren kurumsal işlemlerde

* Personel hizmet sözleşmesi ve diğer sözleşmelerde

* Ortaklar Kurulu, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu gibi idari kararların imzalanması gereken haller

* Banka talimatı gönderiminde

* Dış ticaret ve gümrük işleri sırasında

* Merkezi Kayıt kuruluşu e-Şirket uygulaması işlemlerinde

* e-Devlet uygulama kullanımı

* Kayıtlı Elektronik Posta sistemi kullanımında

* EKAP, Sanayi Bakanlığı, UYAP gibi e-imza kullanımını zorunlu tutan kamu projelerinde

* MERSİS projesine bağlı ticari sicil işlemleri sırasında

* Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası bünyesinde

* Islak imzanın gerekli kılındığı diğer alanlarda