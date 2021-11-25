Türkiye’nin Suriye’de meşru savunma hakkını kullandığı açıktır

TSK
'NIN sınır ötesi tezkeresi, CHP
ve HDP
'nin "hayır" oylarına karşı, AK Parti
, MHP
ve İYİ Parti
'nin "evet" oylarıyla kabul edilmişti. Yargıtay 3
. Ceza Dairesi, YPG'li bir teröriste, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla verilen cezayı az bularak bozdu ve 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan yargılama yapılması gerektiğini bildirdi. Dairenin içtihat kararında, Türkiye'nin Suriye
'deki sınır ötesi harekâtlarına yer verilerek, Türkiye'nin bu askeri operasyonlarda uluslararası hukuk açısından meşru savunma hakkını kullandığı örnekler ve belgelerle dünyaya gösterildi. Bu karar, tezkere için 'hayır' oyu kullanan muhalefete tokat niteliğinde oldu. Türkiye'nin, Suriye'de asker bulundurması, vatandaşlarının ve kendi egemenlik haklarını korumasıyla ilgili olarak kararda, "Devlet dışı silahlı aktörlerin sürekli ve sistematik silahlı saldırılarına maruz kalan Türkiye'nin, 'sınırlarını, vatandaşlarını ve bekasını' korumak için Suriye'nin kuzeyinde ÖSO
ile birlikte gerçekleştirdiği askeri operasyonlarda uluslararası hukuk açısından meşru savunma hakkını kullandığı açıktır" denildi.