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Giriş Tarihi: 25.11.2021

Türkiye’nin Suriye’de meşru savunma hakkını kullandığı açıktır

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Türkiye’nin Suriye’de meşru savunma hakkını kullandığı açıktır

Yargıtay, YPG’li teröristle ilgili verdiği kararda Türkiye’nin sınır ötesi harekâtlarını değerlendirdi: Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlar meşru savunma hakkıdır

TSK'NIN sınır ötesi tezkeresi, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı, AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla kabul edilmişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, YPG'li bir teröriste, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla verilen cezayı az bularak bozdu ve 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan yargılama yapılması gerektiğini bildirdi. Dairenin içtihat kararında, Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi harekâtlarına yer verilerek, Türkiye'nin bu askeri operasyonlarda uluslararası hukuk açısından meşru savunma hakkını kullandığı örnekler ve belgelerle dünyaya gösterildi. Bu karar, tezkere için 'hayır' oyu kullanan muhalefete tokat niteliğinde oldu. Türkiye'nin, Suriye'de asker bulundurması, vatandaşlarının ve kendi egemenlik haklarını korumasıyla ilgili olarak kararda, "Devlet dışı silahlı aktörlerin sürekli ve sistematik silahlı saldırılarına maruz kalan Türkiye'nin, 'sınırlarını, vatandaşlarını ve bekasını' korumak için Suriye'nin kuzeyinde ÖSO ile birlikte gerçekleştirdiği askeri operasyonlarda uluslararası hukuk açısından meşru savunma hakkını kullandığı açıktır" denildi.

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Türkiye’nin Suriye’de meşru savunma hakkını kullandığı açıktır
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