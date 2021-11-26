27 Mayıs darbe mağdurlarının zararları tazmin ediliyor

27 Mayıs 1960 askeri darbe mağdurlarının zararlarının tazmini amacıyla kurulan komisyon çalışmalarını tamamladı. Yapılan 3 bin 52 başvurunun bin 457'si kabul edilirken, 370 zarar gören ile ilgili manevi tazminata hükmedildi.

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