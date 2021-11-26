Haberler Gündem Haberleri 27 Mayıs darbe mağdurlarının zararları tazmin ediliyor
Giriş Tarihi: 26.11.2021 13:11

27 Mayıs darbe mağdurlarının zararları tazmin ediliyor

DHA
27 Mayıs darbe mağdurlarının zararları tazmin ediliyor

27 Mayıs 1960 askeri darbe mağdurlarının zararlarının tazmini amacıyla kurulan komisyon çalışmalarını tamamladı. Yapılan 3 bin 52 başvurunun bin 457'si kabul edilirken, 370 zarar gören ile ilgili manevi tazminata hükmedildi.

27 Mayıs 1960 askeri darbe mağdurlarının zararlarının tazmini amacıyla kurulan komisyon çalışmalarını tamamladı. Yapılan 3 bin 52 başvurunun bin 457'si kabul edilirken, 370 zarar gören ile ilgili manevi tazminata hükmedildi.

Ayrıntılar geliyor...

ARKADAŞINA GÖNDER
27 Mayıs darbe mağdurlarının zararları tazmin ediliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA