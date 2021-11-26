AK Parti’li Aydın Ahi’yi şehit eden teröriste ceza yağdı

Van 3. Ağır Ceza Mahkemesinde R.B isimli PKK'lı teröristin yapılan yargılamasında karar duruşması görüldü. 14 Eylül 2018 tarihinde Gürpınar İlçesi kırsalında PKK/KCK terör örgütünün faaliyetleri kapsamında bölücü terör örgütü mensuplarının eylem hazırlığında olduğu ihbarları üzerine Silahlı İnsansız Hava Araçları ile yapılan operasyon kapsamında, R.B. isimli PKK'lı terörist yaralı olarak yakalandı. Yaralı olarak yakalanan PKK'lı terörist iradesinin ardından çıkarıldığını mahkemece tutuklandı. Tutuklu yargılanan PKK'lı teröristin yargılanmasına Van 3. Ağır ceza mahkemesinde devam edildi. Karar duruşmasına tutuklu olduğu ceza infaz kurumundan SEGBİS ile katılan PKK'lı terörist avukat eşliğinde daha önce eylemlere ilişkin verdiği beyanlarını tekrar etti.

SALDIRI YAPACAKKEN YAKALANDI

R.B mahkemede verdiği ifadesinde 10 Ağustos 2018 tarihinde Gürpınar İlçesinde kendisi ile birlikte bölücü terör örgütü mensuplarının yola el yapımı patlayıcı tuzakladığı, güvenlik güçlerinin geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi ile planlanan eylemi gerçekleştirmeden yakalandığını söyledi. Patlayıcıyı fark eden güvenlik güçlerinin patlayıcıyı imha edildiğini belirtti. Mahkeme heyeti suçtan dolayı genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis ve 5 gün adli para cezasına hükmedildi.

ÇOBANLARIN ÇADIRINA ZORLA GİRMİŞLER

PKK'lı terörist R.B.'nin ayrıca 25 Nisan 2018 tarihinde Hakkari'nin Doğanca Mezrasında beraberindeki bölücü terör örgütü mensuplarının silahlı insansız hava araçları tarafından izlendiklerini fark etmeleri ile mezrada çobanlık yapanların çadırına girdikleri ve "müştekileri tehdit ederek zorla alıkoydukları" eyleme ilişkin, hürriyeti tahdit suçundan 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

BİRÇOK SALDIRIYA KATILMIŞ

21 Haziran 2018 tarihinde ise Saray ilçesinde Jandarma personelinin kuruma ait sivil araçla kışlaya yeni katılan erleri karakola teslim ettikleri, dönüş yolunda R.B ve beraberindeki bölücü terör örgütü mensuplarının Jandarma personelinin önünü kestikleri ve çatışma çıktığı, bu çatışma sırasında bir Jandarma personelinin yaralandığı olayına ilişkin atılı eylemden "Adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 2 kez ayrı ayrı 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

AYDIN AHİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ OLAYINDA YER ALDI

1 Temmuz 2017 tarihinde Özalp İlçesinde, Özalp Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin ikametine gelen R.B ve beraberindeki bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda Aydın Ahi'nin şehit edildiği eylemine ilişkin "kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezasına, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan 2 yıl 9 ay hapis ve 2 gün adli para cezasına çarptırıldı. yine R.B'nin silahlı terör örgütüne üye olma ve Devlet'in birliği ile Ülke bütünlüğünü bozmak suçundan 15 yıl hapis cezasına hükmedilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi. Üzerine atılı tüm eylemlerden R.B'nin Van 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamasında, 53 yıl 28 ay 80 gün hapis ve 7 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.