CHP’den miting yalanı

Mersin Valiliğinin, daha önce miting alanı olarak belirlenen Millet Bahçesinde miting yapmak için CHP'ye izin verdiği, ancak CHP'nin miting alanı olmayan bir yeri istediği öğrenildi. Bu gerçek, Valilik tarafından CHP'ye miting için yer gösterildiğini ancak CHP'nin bu durumu muhalif medya ile birlikte algı oluşturmak için kullandığını gösteriyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Aralık'ta Mersin'de bir miting yapacaklarını duyurdu. Bunun üzerine gerçekleştirilecek miting için valilikten izin talep edildi ve valilik tarafından miting alanı olarak belirlenen Millet Bahçesine izin verildi. Bunun üzerine CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, Cumhuriyet Meydanında yapılmak istenen mitingden birilerinin korktuğunu ve bu yüzden izin verilmediğini belirterek, meydanın Kılıçdaroğlu'na kapatıldığını dile getirdi.



Aktay, miting için valilikten uzun süre dönüş olmadığını ve ikinci kez mitin için talepte bulunmaya gittiklerinde izin verilmediğini öne sürdü. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, CHP'nin miting talebine valilikten onay geldiği ve yer olarak Millet Bahçesinin gösterildiği öğrenildi. Ancak CHP İl Başkanı Aktay, valiliğin miting talebine izin vermediğini söyledi. Muhalif medya da bu haberi, "CHP'nin Mersin mitingine valilik engeli" başlığıyla sundu. Bu durumun yalan olduğunu ve miting için gerekli izinlerin verildiğini, hatta yer tahsisi yapıldığını SABAH Gazetesi ortaya çıkarttı.