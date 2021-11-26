FETÖ’cü alçakların tahribatını gideriyor

Başkan
Erdoğan "Eğitimde Yeni Eğilimler ve Dönüşüm" temasıyla düzenlenen Maarif Vakfı Uluslararası İstanbul Eğitim Zirvesi
'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan'ın mesajından satırbaşları şöyle:
Türkiye
'yi, milletimizin değerlerini ve evrensel ilkeleri sınırlarımız dışında başarıyla temsil eden kurumlarımızdan biri de Türkiye Maarif Vakfı
'dır. Vakfımız, Anadolu'nun ilim ve irfan geleneğinden tevarüs ettiği birikimi dünyanın dört bir tarafındaki gencecik dimağlara aktarıyor. Böylece insanlığın ortak geleceği, barışı ve huzuru için erdemli ve nitelikli nesillerin yetişmesine katkı sunuyor.
Bugün vakfımız 6 farklı kıtanın 47 ülkesinde açtığı 414 eğitim kurumuyla yaklaşık 50 bin öğrenciye hizmet veriyor. Türkiye Maarif Vakfı, sadece FETÖ'cü alçakların sebep olduğu tahribatın giderilmesinde değil aynı zamanda bulunduğu ülkelerde eğitimde fırsat eşitliğinin temininde de önemli rol oynuyor.
Maarif okulları yerel müfredatın yanı sıra uluslararası eğitim sistemlerini de uygulayarak dünyanın dönüşüm ve kalkınmasında, dostluğun gelişmesinde pay sahibi. Türkiye, bu çalışmalarıyla Birleşmiş Milletler'in 2030 Vizyon Belgesi
'nde ilan edilen; sürdürülebilir kalkınma için kaliteli eğitim hedeflerine de katkı sunmaktadır.
Küresel alanda rekabet ederken yerel ihtiyaçları ve yerel değerlere saygı duyacak bir anlayışı yaygınlaştırmak gerek. Mazisinde sömürgecilik lekesi bulunmayan bir ülke olarak, insanı ve fıtratı merkeze alan eğitim tasavvurunun güçlendirilmesine Türkiye Maarif Vakfı'nın öncülük edeceğine inanıyorum. İstanbul Eğitim Zirvesi
'nin, vakfımızın yol haritasının belirlenmesi ve başarı grafiğinin artırılmasında bir dönüm noktası olmasını temenni ediyorum.
İİT GENEL SEKRETERI TAHA'YI KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hissein Brahim Taha'yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'ndeki kabul basına kapalı olarak yapıldı.