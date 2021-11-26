İBB Silivri-Beylikdüzü metrobüs hattı vaadini unuttu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Kasım ayı toplantısının 6'ncı birleşimindeki bütçe görüşmeleri sırasında MHP Grubu adına söz alan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri'de yapılması gereken kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili İBB'ye iş birliği teklifinde bulundu. Toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Silivri-Beylikdüzü metrobüs hattı ve Gümüşyaka'ya kreş yapımı vaatleri hakkında sorular da yöneltti.



'SİLİVRİ-BEYLİKDÜZÜ METROBÜS PROJESİ NE OLDU?'



CHP'nin seçim beyannamesinde yer alan Silivri-Beylikdüzü metrobüs hattı vaadi konusunda bir adım atılmadığını hatırlatan Başkan Yılmaz, "2022 yılı bütçesinde metro yatırımları için 9 milyar TL para harcanacak. Silivri'de yaşayan CHP'ye gönül vermiş hemşehrilerim İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'Beylikdüzü-Silivri arasına yapılacak metrobüs ne oldu?' diye sormamı istiyor ve bir yanıt bekliyorlar. Şimdi ben de soruyorum: CHP'li eski Silivri Belediye Başkanının hem kendi seçim beyannamesinde hem de Ekrem Bey ile ortak beyannamemsinde yer alan Silivri-Beylikdüzü arasındaki metrobüs veya hızlı tren projesi ne oldu? Biz ne bütçede görebildik ne de bütçede konuşulanlarda duyabildik. Ben artık Silivri'de ve Beylikdüzü'nde yaşayan hemşehrilerime, hatta İstanbul'dan Silivri'ye pikniğe, denize gelmek isteyen vatandaşlara açık yüreklilikle söyleyebilirim ki; İBB'nin Beylikdüzü ile Silivri arasına metrobüs ya da başka bir ulaşım aracını yapmaya niyeti yok" diye konuştu.



'GÜMÜŞYAKA'YA KREŞ VAADİNİZİ GERÇEKLEŞTİRECEK MİSİNİZ?'



Gümüşyaka'da kreş yapımı için İBB'ye tahsis edilen alanda uzun bir süre geçmesine rağmen çalışma başlamadığını dile getiren Başkan Volkan Yılmaz, "Silivri Belediye Meclisi üyelerinin tamamının oy birliği ile ilçemizde dört tane kreş yerini İBB'ye tahsis ettik. Tahsis ettiğimiz alanın, çalışmalar başlamadığı halde tahsisini uzattık ancak İBB buradaki projesini iptal etti. Gümüşyaka'da tahsis ettiğimiz yerin ise tahsis sürecinin uzatılması istendi ve bizler de bu süreyi uzattık. Üzerinden neredeyse 1 yıl daha geçecek olmasına rağmen bölgede hala bir çalışma başlamadı. Burada bir kreş yapılıp yapılmayacağı sorusunu buradan sormak istiyorum. Biz de bu süreçte boş durmuyor ve Silivri Belediyesi olarak çocuklarımızın okul öncesi eğitimlerine destek olmak adına 8 derslikli bir anaokulu yapıp Milli Eğitim Bakanlığına devrediyoruz. Yine önümüzdeki yıl da özel çocuklar için engelsiz bir anaokulunu yapacağız" dedi.