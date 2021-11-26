Pandemiye rağmen akademik yayın sayısı arttı

YÜKSEK Öğretim Kurumu
(YÖK), 193 üniversiteye ait 2020 yılı üniversite izleme ve değerlendirme raporlarını yayımladı. YÖK'ten yapılan açıklamada, "Üniversitelere ait 2018, 2019 ve 2020 yılı raporları karşılaştırıldığında 2020 yılında bazı gösterge verilerinde Kovid- 19 salgınının etkisiyle cüzi düşüşler olsa da genel olarak yükseliş olduğu görülmektedir" denildi. "Araştırma-geliştirme, proje ve yayın" ana alanındaki bazı göstergelere ilişkin 2018, 2019 ve 2020 yılı verileri karşılaştırıldığında düzenli bir artış ile öğretim elemanı başına düşen ulusal hakemli
dergilerdeki yayın sayısı 0.05'ten 0.20'ye ve uluslararası hakemli
dergilerdeki yayın sayısı 0.31'den 0.40'a, en yüksek yüzde 10'luk dilimde atıf alan yayın sayısı 16 bin 256'dan 25 bin 620'ye yükseldi. Doktora
programlarından mezun olan öğrenci sayısı 2018'de 7 bin 250 iken 2019'da 8 bin 275'e yükselirken 2020'de bu sayı 7 bin 525 oldu. Üniversitelerin düzenlediği uluslararası sempozyum, kongre ve sergi sayısı 2018'de 2 bin 222 iken 2020'de ise 2 bin 84 oldu. ANKARA