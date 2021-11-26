PKK’nın Hacker’ı yakalandı

Kayseri
'de Erciyes Üniversitesi
'ne ait olan Kampüs TV, PKK terör örgütü üyesi tarafından siber saldırıya uğradı. Geçen yıl yaşanan olayda canlı yayın hack'lenerek 8 dakika boyunca HDP
'li Leyla Güven
'in konuşması yayınlandı. Olay 'CYBERGERİLLA21' kod adlı kullanıcı tarafından üstlenildi. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı saldırıya ilişkin inceleme başlattı. Gözaltına alınan PKK'lı teröristin telefonunda yapılan incelemede üniversiteye yönelik saldırı eylemini arkadaşlarına anlattığı belirlendi. Teröristin Anonymous adlı hacker grubundan olduğu ortaya çıktı. Hakim karşısında ifade vermeyi reddeden PKK'lı hacker M.D. (37) tutuklandı. Hakkında 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak', 'Silahlı Terör Örgütüne
Üye Olmak', 'Bilişim Sistemlerine Hukuka Aykırı Olarak Girmek ve Orada Kalmak' suçlarından iddianame düzenlendi. 15 yıla kadar hapsi istenen şüpheli, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi
'nde hakim karşısına çıkacak.