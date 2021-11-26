Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi’nde restorasyon yapılacak

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarihi binalarda 2022 yılı içerisinde önemli çalışmalar yapılacağını açıkladı.

MİLLİ SARAYLAR BAKIMA GİRİYOR

Oktay "2022 yılında; Topkapı Sarayı'nın bazı bölümleri, Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi Sarayının restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır" dedi.

YERLİ MOTORUMUZ ATEŞLEMEYE HAZIRLANIYOR

Fuat Oktay ayrıca milli üretimle ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Oktay "2022 yılında zırhlı araçların ilk kez yerli motorla teslimi gerçekleştirilecektir. 2022'de HİSAR O+ kızılötesi güdümlü füze teslimatları tamamlanacak, SUNGUR portatif alçak irtifa hava savunma füzesi, AKYA harp torpidosu, MAM-T ve ATMACA teslimatlarına başlanacak. 1500 beygirlik ilk motorumuz BATU'nun ateşlemesi başarıyla gerçekleştirilmiş ve testlerine başlanmıştır" ifadelerini kullandı.