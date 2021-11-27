2022 savunma yılı olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
, TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı bütçe sunumunda savunma sanayiindeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Savunma sanayiinde faaliyet gösteren firma sayısının 1500'ü aştığını kaydeden Oktay, 2021'de yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine ve uzun havada kalış süresine sahip Akıncı
ve Aksungur insansız hava araçlarının teslimatlarına başlandığını ve Atak helikopterinin teslimatlarına devam edildiğini bildirdi. Hava savunma alanında Hisar A+ sisteminin tüm unsurlarıyla teslim edildiğini, harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden Hisar O+ Projesi'nde seri üretime geçildiğini ve Siper sisteminin Blok- 1 testlerinin de başlatıldığını anlattı. Gelecek yıla dönük planlamalara ilişkin bilgi veren Oktay, "2022'de Hisar O+ kızılötesi güdümlü füze teslimatları tamamlanacak. Sungur portatif alçak irtifa hava savunma füzesi, Akya harp torpidosu, MAM-T ve Atmaca teslimatlarına başlanacak. Dikey atım sisteminin karadan atışlı testleri gerçekleştirilecek. Yeni Tip Denizaltı Projesi
'nde 2. Denizaltı havuza çekilecek. Zırhlı araçların ilk kez yerli motorla teslimi gerçekleştirilecek" dedi.