27 Mayıs darbesi mağdurlarına tazminat

Adalet Bakan Yardımcısı ve 27 Mayıs 1960 askeri darbe
mağdurlarının zararlarının tazmini amacıyla kurulan komisyonun başkanı olan Zekeriya Birkan
, 370 zarar görenle ilgili 1457 başvurunun 7248 sayılı Kanun
kapsamında olduğunun anlaşıldığını ve bu kapsamda manevi tazminat kararlarına hükmedildiğini söyledi. Tazminat tutarı, kararın kesinleşmesini müteakip talep üzerine 4 ay içinde kararda gösterilen kişiye Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek.
MİLLET İRADESİNE İLK DARBE
Birkan, komisyon üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin
, çok partili hayata geçtikten sonra millet iradesine karşı yapılmış ilk darbe olduğunu belirtti. Birkan, araştırmalar sonrasında haksız gözaltı, hukuka aykırı tutuklama, uzun tutukluluk, yaşam hakkı ihlali ve kötü muameleye ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
, Anayasa Mahkemesi
, Yargıtay ve Danıştay'ın manevi tazminat uygulamalarının incelendiğini, zarar görenlerin haksız olarak hürriyetinden mahrum bırakıldıkları süre, sosyal ve ekonomik durumları, çektikleri ızdırap, elem ile olayın oluşu ve nitelikleri itibarıyla uğradıkları manevi zararın etkisi gözetilerek manevi tazminatların belirlendiğini söyledi. Birkan, "Komisyonumuzca 7248 sayılı Kanun kapsamında manevi tazminat kararları verilmiştir. Yüksek Adalet Divanı
kararlarında müsadereye ilişkin hüküm bulunmadığından maddi zarara ilişkin tüm başvuruların reddine karar verilmiştir" bilgisini paylaştı. Birkan, "Her başvuruya ilişkin ayrı ayrı düzenlenerek imza altına alınan toplantı tutanakları uyarınca gerekçeli kararların yazımı ve onay işlemleri tamamlanmış olup kararların ilgililere tebliğ edilmesine bugünden itibaren başlanacaktır" dedi.
4 AY İÇİNDE ÖDENECEK
Komisyon kararlarına karşı kararın tebliğini izleyen 15 gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere verilecek dilekçe ile doğrudan veya valiliklerin il yazı işleri müdürlükleri aracılığıyla itiraz başvurusunda bulunulabileceğini belirten Birkan, komisyonun itiraz üzerine vereceği karara karşı ise ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştay'da dava açılabileceğini söyledi. Birkan, "Komisyon kararında ödenmesine karar verilen tazminat tutarı, kararın kesinleşmesini müteakip talep üzerine 4 ay içinde kararda gösterilen kişiye Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecektir" ifadesini kullandı. ANKARA