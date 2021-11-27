AK Partili Aydın Ahi’yi şehit eden teröriste ceza yağdı

VAN
'IN Gürpınar
ilçesinde 3 yıl önce güvenlik güçlerine saldırı hazırlığındayken yaralı olarak yakalanan PKK'lı terörist R.B.'nin yargılanması tamamlandı. Van 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında görülen davada, terörist hakkında saldırı hazırlığı için 5 yıl 6 ay 20 gün, çobanları tehdit ettiği için 2 yıl 9 ay 10 gün, başka bir olayda bir jandarma personelini yaraladığı için 2 kez ayrı ayrı 7 yıl 2 ay 20 gün ceza aldı. Terörist Aydın Ahi
'yi şehit ettiği saldırı nedeniyle 17 yıl 9 ay, silahlı örgüt üyeliği nedeniyle 15 yıl olmak üzere, toplam 53 yıl 28 ay 80 gün hapis cezasına çarptırıldı. SABAH