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Giriş Tarihi: 27.11.2021 12:02

HDP'li Eski Kömür Belediye Başkanı tutuklandı

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
HDP’li Eski Kömür Belediye Başkanı tutuklandı

Terör örgütüne üye olmak ile suçlanan ve yurt dışına kaçarken Yunanistan sınırında askerler tarafından yakalanan HDP'li Kömür Beldesi eski Belediye Başkanı Hüseyin Y. tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Terör örgütüne üye olmak' ile suçlanan HDP'li Kömür eski Belediye Başkanı Hüseyin Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

16 Kasım tarihinde Hüseyin Y. beraberinde işadamı Abuzer A. ile yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'nin İpsala ilçesinde sınır birlikleri tarafından yakalanmıştı.

Hüseyin Y. jandarmada yapılan sorgulaması ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından alınan ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Mahkeme Hüseyin Y.'nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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HDP'li Eski Kömür Belediye Başkanı tutuklandı
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