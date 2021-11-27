Mücadelesini kucağında oğlu ile sürdürüyor

TERÖR örgütü PKK
'nın kaçırdığı çocukları için Diyarbakır
'daki HDP
binasında nöbet tutan ailelerin eylemi 816'ncı gününü geride bıraktı. 246 ailenin katıldığı evlat nöbetinde şu ana kadar 33 aile evladına kavuştu. Oturma eyleminde yer alan Pınar Biçer
, 26 yaşındaki zihinsel engelli kızıyla, Ayten Elhamam
da 7 yaşındaki down sendromlu oğluyla evlat mücadelesine katılıyor. Anne Elhamam "4 yıldır evladıma, kokusuna hasret kaldım. Engelli çocuğumla burada bekliyorum" şeklinde konuştu. Bu arada, 7 yıl önce kaçırılan oğulları için Kaman ailesi de nöbete katıldı. Böylece Diyarbakır'daki nöbete katılan aile 246'ya ulaştı.