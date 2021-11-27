Yavru köpeğe yardıma koşan vatandaş yürekleri ısıttı

Ortaköy ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Yasin Köse, bakımını üstlendiği köpeklerden birini tedavisi için Kırşehir'e götürmek için yola çıktı. Köse, Aksaray-Kırşehir karayolu üzerinde yavru bir köpeğin yolda hareketsiz yattığı anne köpeğinde başında çırpındığını gördü. Aracını hemen durduran Köse, 'Kurban olurum seni yaratana' diyerek köpeğin yardımına koştu. Köse yavru köpeği aracına koydu. Arkasından gelen anne köpeğe de 'yavruna yavrum edeceğim' diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Hem anne hem de yavru köpeği aracıyla Kırşehir'deki veterinere götüren Yasin Köse, yanlarından bir an olsun ayrılmadı. Köse, tedavilerinin ardından anne ve yavrusunu kaza yerine geri götürdü. Köpekleri takip ederek diğer yavruları da bulan Köse, anne ve yavruların yemek ihtiyaçlarını giderdi. Köse, anne ve yavrularının başına bir şey gelir düşüncesiyle sahiplenerek kendi bahçesine götürdü.





'ÇOK MUTLUYUM'



Çok mutlu olduğunu kaydeden Yasin Köse, "Sağ olsun herkes bana destek oldu. Bu nedenle çok gururluyum. Arayan soran herkese çok teşekkür ediyorum. Hastanede tedavi görüyorum. Burnumdan küçük bir operasyon geçirdim. İnşallah eve gider gitmez hemen onların yanına koşacağım. İlk onları göreceğim. Onlar bizim dilsiz dostlarımız, canlarımız. Onlar için her zaman elimden geleni yapacağım" dedi.





SOSYAL MEDYADAN ÇIĞ GİBİ DESTEK GELDİ



Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından binlerce kişi Yasin Köse için paylaşımlarda bulundu. Paylaşımların bazılarında, "bütün hayvanlar sevenler duacın. can parçaların seni bekliyorlar. iyi ki varsın", "dilsiz kulların sana ihtiyacı var", "dünyada iyi ki senin gibi insanlar var. o canlar sana duacı" ifadeler yer aldı.