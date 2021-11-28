Boşanma davaları için özel çalışma! Çocuklarda travma yaşanmaması için...

5-6 YIL SÜRÜYOR

Boşanmaların uzamasının en önemli nedeni çocukları velayeti, mal paylaşımı gibi konular. Taraflar anlaşamadığı için ortalama boşanmada 5-6 yıllık bir sürece yayılıyor. Bu süre içinde çiftler arasında yaşanan gerilim çocukları da etkiliyor. Bazen de kadın cinayetleri ile son buluyor.

AK Parti kurmayları, "İki taraf da boşanmayı istiyor ama tazminat gibi konularda anlamadığı için yıllarca dava sürüyor. İnsanlar yeni bir hayat kuramıyor, evlenemiyor. Kadınlar çocuk sahibi olmak istese de zaman geçtiği için yeni evliliğinde bunu yapamıyor. Hem kadınlar, hem de erkeklerden bu konuda şikayetler geliyor" dedi.