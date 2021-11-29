62 bin 337 engelli ataması yaptık

Başkan Erdoğan'ın cuma günü gerçekleştirdiği İzmir
ziyareti sırasında Menemen
'deki Tarihi Taşhan Çarşısı'nda katıldığı Engelleri Birlikte Aştık - İzmir Buluşması'nın görüntüleri paylaşıldı. 2010'da engellilerle yönelik pozitif ayrımcılığı anayasal güvenceye aldıklarını hatırlatan Erdoğan, "2007'de başlattığımız evde bakım yardımı kapsamında destek alan kişi sayısı 2021 itibarıyla 535 bin 700'e ulaştı. Türkiye
genelinde 128 Engelsiz Gündüz Yaşam Merkezi
'ni hizmete sunduk" dedi. Engelli vatandaşların istihdam oranlarını artırmak, kimseye muhtaç olmadan hayatlarını idame etmelerini sağlamak için pek çok adım attıklarına işaret eden Erdoğan, 2012'de dünyada bir ilke imza atarak, engelliler için ayrı ve merkezi bir sınav uygulaması getirdiklerini bildirdi. Erdoğan, "Şimdiye kadar 62 bin 337 engelli ataması yaparak bu alanda rekor üstüne rekor kırdık. Halihazırda toplam kamu çalışanları içinde engellilerin oranı yüzde 2'ye yaklaşmıştır. İnşallah önümüzdeki dönemde bu sayının daha da artacağına inanıyorum" diye konuştu. Bu arada programın başında sanatçı Metin Şentürk
, görme engelli gençlerle "Her şey seni hatırlatıyor
" şarkısını söyledi. Engelli sporcuların sorularını da yanıtlayan Erdoğan, piyano eşliğinde YemenTürküsü
'nü söyledi.